У Покровську перебуває понад 300 російських окупантів — 7 корпус ДШВ

Російські війська останніми днями активізували зусилля щодо проникнення в Покровськ на легкій техніці через південні околиці. Для цього армія РФ використовує несприятливі погодні умови, зокрема, густий туман. Відомо, що понад 300 росіян перебувають у місті. Про це повідомили у пресслужбі 7 корпусу ДШВ.



У відомстві уточнили, що це знижує можливості нашої повітряної розвідки та ураження на відкритій місцевості.



«Зараз у місті перебуває понад 300 росіян. Їхня мета залишається незмінною — вийти на північні кордони Покровська з подальшою спробою оточити агломерацію», — йдеться у повідомленні.



З початку листопада Сили оборони ліквідували в Покровську 162 росіянина, ще 39 — поранені.



Раніше ми писали, що під покровом туману російські війська намагаються заїжджати до Покровська на легкій техніці — мотоциклах, баггі та «буханках».



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»