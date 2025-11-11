СБУ задержала российского агента, который по инструкциям боевика «спецназа ДНР» готовился подорвать газопровод

Задержанный российский агент. Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила попытки россиян «отрезать» от теплоснабжения часть домов Харьковской и Полтавской областей. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



По результатам действий на опережение, задержан агент российской военной разведки – ГРУ. Он готовил подрыв магистрального газопровода на востоке Украины. Агент должен был заложить самодельное взрывное устройство возле узлового участка газовых линий, обеспечивающих теплоснабжение Харьковщины и Полтавщины.



Исполнителем преступления оказался безработный харьковчанин, попавший в поле зрения оккупантов, когда писал антиукраинские комментарии в Телеграм-каналах. Там на него вышел боевик так называемого «спецназа ДНР», который воюет против Украины на Восточном фронте и сотрудничает с ГРУ.



По его инструкциям, агент приобрел составляющие для взрывчатки и собственноручно изготовил СВУ. Для конспирации он обустроил подпольный цех в доме своих родителей в Берестинском районе Харьковщины.



Контрразведка СБУ поэтапно задокументировала подрывную деятельность агента и задержала его на финальном этапе сбора взрывчатки. Во время обысков у задержанного изъяли снаряженное СВУ, а также смартфон с доказательствами работы на захватчиков.



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.



Фигурант находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко