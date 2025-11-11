В Запорожской области россияне захватили три населенных пункта: ситуация значительно ухудшилась – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские войска продолжают действовать по принципу активной обороны. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



По его словам, в сложных условиях и при превосходящих силах противника ВСУ отбивают атаки на большинстве направлений и продолжают поисково-ударные действия на определенных участках.



«В частности, в районах городов Купянск и Северск. Противник сейчас наиболее активен на Покровском направлении. Сегодня около 40% боев пришлось именно на него. Враг там стабильно несет значительные потери», – заявил Сырский.



Главком отметил, что российская армия повысила активность в Запорожской области.



«Использует для инфильтрации между нашими позициями погодные условия – густой туман. Значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где враг, пользуясь численным преимуществом в силах и средствах, в ходе жестких боев продвинулся вперед и захватил три населенных пункта. Воины группировки войск «Юг» ведут изнурительные бои за села Ровнополье и Яблоково. Принимаются соответствующие меры поддержки. Комбинированным огнем агрессору нанесен значительный урон», – добавил он.

Напомним, что ранее в DeepState заявили, что в Запорожской области осложнилась ситуация, а под угрозой может оказаться город Гуляйполе.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко