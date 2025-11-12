Российские войска продвинулись в Покровске и оккупировали села в Запорожской области – DeepState

Оккупированные Новое и Новоуспеновское. Фото: карта DeepState

Армия РФ оккупировала села Новое и Новоуспеновское в Запорожской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Россияне также продвинулись в городе Покровск и вблизи поселка Чунишино на Донетчине.



Кроме того, российские войска продвинулись возле сел Сладкое, Ровнополье и Яблоково Запорожской области.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили 76 штурмов, в частности в районе Покровска, на Гуляйпольском – три, в том числе вблизи Сладкого.

Напомним, что ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Запорожской области россияне захватили три населенных пункта, а ситуация значительно ухудшилась.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко