Російські війська просунулися у Покровську та окупували села у Запорізькій області – DeepState

Окуповані Нове та Новоуспенівське. Фото: карта DeepState

Армія РФ окупувала села Нове та Новоуспенівське у Запорізькій області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Росіяни також просунулися у місті Покровськ та поблизу селища Чунишине на Донеччині.



Крім того, російські війська просунулися біля сіл Солодке, Рівнопілля та Яблукове Запорізької області.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили 76 штурмів, зокрема в районі Покровська, на Гуляйпільському – три, у тому числі поблизу Солодкого.

Нагадаємо, що раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у Запорізькій області росіяни захопили три населені пункти, а ситуація значно погіршилася.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко