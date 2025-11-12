Атака дронами повредила ключевую установку Орского НПЗ

Установка висбрекинга Орского НПЗ.

В результате атаки на Орский нефтеперерабатывающий завод была поражена установка висбрекинга. Об этом сообщили аналитики проекта «КіберБорошно» в своем Telegram-канале.



Отмечается, что строительство установки велось с февраля 2014 по октябрь 2015 года и обошлось в 5,5 миллиарда рублей.



Установка висбрекинга предназначена для получения мазута марки М-100, повышения глубины переработки нефти и высвобождения прямогонного газойля для установки гидрокрекинга. Это ключевой этап модернизации предприятия, который позволяет:



- получать больше светлых нефтепродуктов — дизеля и бензина;

- увеличить доходность переработки;

- снизить нагрузку на экологию за счет уменьшения тяжелых остатков;

- обеспечить стабильную работу цепи гидрокрекинга, превращающего газойль в высококачественное топливо.

Ранее в соцсетях сообщалось, что российский Орск подвергся массированной атаке дронов, после чего на нефтеперерабатывающем заводе начался пожар.



Позже в Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение Орского НПЗ «Орскнефтеоргсинтез».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»