Атака дронів пошкодила ключову установку Орського НПЗ

Установка вісбрекінгу Орського НПЗ.

Унаслідок атаки на Орський нафтопереробний завод була уражена установка вісбрекінгу. Про це повідомили аналітики проєкту «КіберБорошно» у своєму Telegram-каналі.



Зазначається, що будівництво установки тривало з лютого 2014 по жовтень 2015 року та обійшлося в 5,5 мільярда рублів.



Установка вісбрекінгу призначена для отримання мазуту марки М-100, підвищення глибини переробки нафти та вивільнення прямогонного газойлю для установки гідрокрекінгу. Це ключовий етап модернізації підприємства, який дає змогу:



- отримувати більше світлих нафтопродуктів — дизеля та бензину;

- підвищити рентабельність переробки;

- зменшити навантаження на екологію завдяки скороченню важких залишків;

- забезпечити стабільну роботу ланцюга гідрокрекінгу, який перетворює газойль у високоякісне пальне.

Раніше у соцмережах повідомлялося, що російський Орськ зазнав масованої атаки дронів, після чого на нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.



Згодом у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження Орського НПЗ «Орскнєфтєоргсінтез».

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»