Атака дронів пошкодила ключову установку Орського НПЗ
12 листопада 2025, 15:35

Атака дронів пошкодила ключову установку Орського НПЗ

Установка вісбрекінгу Орського НПЗ. Установка вісбрекінгу Орського НПЗ.

Унаслідок атаки на Орський нафтопереробний завод була уражена установка вісбрекінгу. Про це повідомили аналітики проєкту «КіберБорошно» у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що будівництво установки тривало з лютого 2014 по жовтень 2015 року та обійшлося в 5,5 мільярда рублів.

Установка вісбрекінгу призначена для отримання мазуту марки М-100, підвищення глибини переробки нафти та вивільнення прямогонного газойлю для установки гідрокрекінгу. Це ключовий етап модернізації підприємства, який дає змогу:

- отримувати більше світлих нафтопродуктів — дизеля та бензину;
- підвищити рентабельність переробки;
- зменшити навантаження на екологію завдяки скороченню важких залишків;
- забезпечити стабільну роботу ланцюга гідрокрекінгу, який перетворює газойль у високоякісне пальне.

Раніше у соцмережах повідомлялося, що російський Орськ зазнав масованої атаки дронів, після чого на нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.

Згодом у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження Орського НПЗ «Орскнєфтєоргсінтез».

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»

