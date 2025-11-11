ВСУ поразили НПЗ в Оренбургской области РФ

НПЗ в Оренбургской области поражен. Фото: росСМИ

Во вторник, 11 ноября, украинские военнослужащие атаковали нефтеперерабатывающей завод «Орскнефтеоргсинтез» в Оренбургской области РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«Завод выпускает более 30 видов нефтепродуктов – бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, масла и т.д. Проектная мощность переработки — 6,6 млн тонн нефти в год», — говорится в сообщении.



Предприятие задействовано в обеспечении российской оккупационной армии.



На территории объекта были зафиксированы взрывы. По предварительной информации, поражена одна из установок первичной переработки нефти (АВТ).



Ранее мы писали, что в ночь на 11 ноября украинские военнослужащие нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»