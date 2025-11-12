Российские войска на легкой технике массированно штурмовали Покровск: у захватчиков есть успех

На днях российские войска на легкой технике массированно штурмовали город Покровск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса Десатно-штурмовых войск ВСУ.
Оккупанты атаковали на трассе Селидово-Покровск и имели частичный успех.
«Часть техники удалось уничтожить еще на подступах к Покровску, часть – в самом городе. Продолжаются поисково-ударные действия. Также Силы обороны Украины работают над уничтожением огневых позиций, которые противнику удалось за последние дни обустроить в отдельных кварталах Покровска», – рассказали в 7-м корпусе.
Напомним, что 12 ноября аналитики DeepState заявили о продвижении российской армии в Покровске.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко