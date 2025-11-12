Російські війська на легкій техніці масовано штурмували Покровськ: у загарбників є успіх

Знищена російська техніка під час штурму Покровська. Фото: кадр із відео

Днями російські війська на легкій техніці масовано штурмували місто Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.



Окупанти атакували на трасі Селидове-Покровськ та мали частковий успіх.



«Частину техніки вдалося знищити ще на підступах до Покровська, частина – у самому місті. Продовжуються пошуково-ударні дії. Також Сили оборони України працюють над знищенням вогневих позицій, які противнику вдалося за останні дні облаштувати в окремих кварталах Покровська», – розповіли у 7-му корпусі.

Нагадаємо, що 12 листопада аналітики DeepState заявили про просування російської армії у Покровську.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко