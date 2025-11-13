Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Зеленский ответил, кто в случае необходимости будет принимать решение о выводе украинских войск из Покровска
13 ноября 2025, 11:09

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украина столкнулась с очень сложной ситуацией в городе Покровск Донецкой области. Об этом в интервью американскому телеканалу Bloomberg Television заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, любое решение о выводе войск является вопросом военного командования на местах.

«Никто не толкает их на смерть ради руин. Я буду поддерживать наших солдат, особенно находящихся там командиров в том, как они могут контролировать ситуацию. Самое важное для нас – это наши солдаты», – сказал Зеленский.

Президент отметил, что Россия хочет захватить Покровск, чтобы попытаться убедить президента США Дональда Трампа, что Украина должна вывести войска из всего Донбасса для прекращения войны.

«Мы не можем покинуть восток Украины. Никто этого не поймет, люди этого не поймут. А главное, что никто не гарантирует вам, что если они захватят тот или иной город, то не продвинутся дальше. Нет ни одного сдерживающего фактора», – добавил он.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о боях на подступах и в городской застройке Покровска.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

