Зеленський відповів, хто у разі необхідності прийматиме рішення про виведення українських військ з Покровська

13 листопада 2025, 11:09

Україна зіткнулася з дуже складною ситуацією у місті Покровськ Донецької області. Про це в інтерв'ю американському телеканалу Bloomberg Television заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, будь-яке рішення щодо виведення військ є питанням військового командування на місцях.

«Ніхто не штовхає їх на смерть заради руїн. Я підтримуватиму наших солдатів, особливо командирів, які там перебувають, у тому, як вони можуть контролювати ситуацію. Найважливіше для нас – це наші солдати», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Росія хоче захопити Покровськ, щоб спробувати переконати президента США Дональда Трампа, що Україна має вивести війська з усього Донбасу для припинення війни.

«Ми не можемо залишити схід України. Ніхто цього не зрозуміє, люди цього не зрозуміють. А головне, що ніхто не гарантує вам, що якщо вони захоплять те чи інше місто, то не просунуться далі. Немає жодного стримувального чинника», – додав він.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про бої на підступах та у міській забудові Покровська.

Люди
Володимир Зеленський Дональд Трамп
Місця
Покровськ
Організації
ЗСУ ЗС РФ
Інше
Війна Ситуація на фронті
