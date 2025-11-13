Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
«Постоянная борьба»: Сырский рассказал о боях на подступах и в городской застройке Покровска
13 ноября 2025, 09:37

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Покровское направление остается основным местом наступления российских войск. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, на этом направлении фиксируется наибольшее количество ежедневных штурмов ВС РФ.

«Здесь сосредоточена значительная часть действующей на территории Украины группировки врага. Противник, в частности, пытается воспользоваться сложными погодными условиями. Нашими основными заданиями остаются постепенное взятие под контроль определенных районов, поддержка и защита имеющихся логистических путей, а также организация дополнительных для своевременного обеспечения наших защитников всем необходимым и бесперебойной эвакуации раненых», – сказал Сырский.

Главком отметил, что на подступах к Покровску и непосредственно в городской застройке идет постоянная борьба с малыми штурмовыми пехотными группами оккупантов.

«Реже – уничтожение легкой вражеской техники. Военнослужащие ВСУ делают все, чтобы сделать невозможным передвижение и закрепление противника. О контроле россиян над городом или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речь не идет», – добавил он.

Напомним, что на днях российские войска на легкой технике массированно штурмовали Покровск, в результате чего у захватчиков есть успех.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

