Войска РФ вывесили флаг на шахте в Мирнограде: ВСУ уничтожили его и пехоту, город под контролем – ДШВ

Российский флаг на шахте в Мирнограде. Фото: кадр из видео

13 ноября российские войска использовали тактику «флагоштоков» и вывесили флаг РФ на территории шахты «Мирноградуголь» на юго-восточных окраинах города Мирноград Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ



По словам военных, таким образом оккупанты попытались оказать информационно-психологическое давление на защитников Покровской агломерации и создать впечатление полноценного нахождения в городе, несмотря на отсутствие возможности там закрепиться.



«Российская тряпка провисела не больше суток. Бойцы 38-й бригады морской пехоты ВСУ уничтожили вражеский флаг FPV-дроном. Двух пехотинцев, которые вывешивали «триколор», обнаружили и ликвидировали. Ситуация в Мирнограде сложная. Россиянам удается периодически небольшими группами по 1-2 человека проникать в город. Но наши военные в результате слаженных поисково-ударных действий уничтожают оккупантов. Оборона города продолжается. Мирноград под контролем украинских военных», – отметили в 7-м корпусе.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко