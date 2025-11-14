Війська РФ вивісили прапор на шахті у Мирнограді: ЗСУ знищили його та піхоту, місто під контролем – ДШВ

Російський прапор на шахті у Мирнограді. Фото: кадр із відео

13 листопада російські війська використали тактику «флагоштоків» і вивісили прапор РФ на території шахти «Мирноградвугілля» на південно-східних околицях міста Мирноград Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ



За словами військових, таким чином окупанти спробували чинити інформаційно-психологічний тиск на захисників Покровської агломерації та створити враження повноцінного перебування у місті, попри відсутність можливості там закріпитись.



«Російська ганчірка провисіла не більше доби. Бійці 38-ї бригади морської піхоти ЗСУ знищили ворожий прапор FPV-дроном. Двох піхотинців, які вивішували «триколор», виявили та ліквідували. Ситуація у Мирнограді складна. Росіянам вдається періодично невеликими групами по 1-2 людини проникати у місто. Але наші військові внаслідок злагоджених пошуково-ударних дій знищують окупантів. Оборона міста продовжується. Мирноград під контролем українських військових», – зазначили у 7-му корпусі.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко