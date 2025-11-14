Украинская авиация авиабомбой ударила по объекту транспортной коммуникации армии РФ под Покровском

Авиация Воздушных сил ВСУ нанесла удар по объекту транспортной коммуникации и сосредоточению живой силы российских войск вблизи поселка Шевченко к югу от города Покровск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».
Объект поражен. Для удара использовали дальнобойную высокоточную авиабомбу GBU-62.
Оккупанты использовали объект для пополнения потерь, которые они несут во время наступления в Покровско-Мирноградской агломерации.
Напомним, что войска РФ вывесили флаг на шахте в городе Мирноград, ВСУ уничтожили его и пехоту.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко