Украинская авиация авиабомбой ударила по объекту транспортной коммуникации армии РФ под Покровском

Удар по объекту транспортной коммуникации россиян под Покровском. Фото: кадр из видео

Авиация Воздушных сил ВСУ нанесла удар по объекту транспортной коммуникации и сосредоточению живой силы российских войск вблизи поселка Шевченко к югу от города Покровск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



Объект поражен. Для удара использовали дальнобойную высокоточную авиабомбу GBU-62.



Оккупанты использовали объект для пополнения потерь, которые они несут во время наступления в Покровско-Мирноградской агломерации.

Напомним, что войска РФ вывесили флаг на шахте в городе Мирноград, ВСУ уничтожили его и пехоту.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко