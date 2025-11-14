Українська авіація авіабомбою вдарила по об'єкту транспортної комунікації армії РФ під Покровськом

Удар по об'єкту транспортної комунікації росіян під Покровськом. Фото: кадр із відео

Авіація Повітряних сил ЗСУ завдала удару по об'єкту транспортної комунікації та зосередженню живої сили російських військ поблизу селища Шевченко на південь від міста Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



Об'єкт уражений. Для удару використали далекобійну високоточну авіабомбу GBU-62.



Окупанти використовували об'єкт для поповнення втрат, яких вони зазнають під час наступу у Покровсько-Мирноградській агломерації.

Нагадаємо, що війська РФ вивісили прапор на шахті у місті Мирноград, ЗСУ знищили його та піхоту.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко