Спутниковые снимки вместо комиссий: как государство решает проблему компенсаций за разрушенное жилье
17 ноября 2025, 09:30

Спутниковые снимки вместо комиссий: как государство решает проблему компенсаций за разрушенное жилье

Последствия российского обстрела на Донетчине летом 2025 года. Фото: Донецкая ОВА Последствия российского обстрела на Донетчине летом 2025 года. Фото: Донецкая ОВА

Жители прифронтовых территорий жалуются на остановку рассмотрения заявлений о компенсациях. По их словам, дистанционные проверки доступны, но комиссии тормозят процесс. Об этом речь шла на правообразовательном мероприятии, организованном Офисом омбудсмана и Минрегионом.

В Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры ответили, если заявление остановлено «из-за невозможности провести обследование», гражданам рекомендуют официально требовать проверку дистанционным способом — через спутниковые снимки. Инструмент уже используется для объектов, к которым нет доступа из-за боевых действий.

Представители Офиса омбудсмана и Минрегиона подчеркнули: «Комиссии на местах также работают в условиях риска, и мы не можем заставить их выезжать в опасные районы».

Проблемные территории: Лиман и Покровск

Наибольшее количество жалоб поступает из фронтовых районов, особенно из Лимана и Покровска, где комиссии «с марта практически ничего не рассматривают». Часто заявителям отказывают, требуя проведения дополнительных технических экспертиз. В министерстве подчеркнули, что такие случаи нужно проверять индивидуально. Для этого также поможет дистанционное обследование.

Инструмент для проверки объектов

Ранее мы писали, что для объектов, уничтоженных в ходе боевых действий, применяется дистанционное обследование по спутниковым снимкам. Этот метод используют, если нет доступа к зданию или территория опасна. Министерство рекомендует гражданам, чьи заявления были «приостановлены», обращаться в комиссии с просьбой рассмотреть возможность дистанционной проверки.

При этом в Минрегионе отметили, что изображения из Google Maps как доказательство разрушений не являются основанием для компенсации — решение должен принять орган местной власти, который запрашивает данные у Госгеокадастра, Космических сил или военных.

Совладельцы, кредиты и повторные заявления

Готовится важное нововведение для случаев, когда один из совладельцев отсутствует. Правительство планирует рассмотреть постановление, которое позволит «подавать заявление одному из совладельцев без согласия остальных».

Компенсация будет целевой и используется исключительно для восстановления жилья, а не для его отчуждения. Если объект уничтожен, а человек имеет ипотеку, выплаты по кредиту могут быть приостановлены по закону — «до подтверждения факта разрушения». После получения компенсации платежи возобновляются.

Если поврежденный дом позже оказался полностью разрушен, гражданин должен:

а) вернуть неиспользованные средства предыдущей компенсации (если это предусмотрено категорией);
б) зафиксировать факт уничтожения — желательно через дистанционное обследование;
в) подать новое заявление на жилищный сертификат.

Приватизация и отсутствие права собственности

Относительно людей, которые жили в приватизированном жилье, но не имели оформленного права собственности, в министерстве пояснили: компенсацию может получить только собственник или совладельцы. Такие случаи требуют отдельного подхода и будут рассмотрены в рамках будущих законодательных изменений.

Оккупированные территории: механизма компенсации пока нет

Что касается жилья, разрушенного на оккупированных территориях, в министерстве отметили: «На сегодня механизма компенсации нет». Обследования там не проводятся, поэтому гражданам советуют либо ждать деоккупации, либо подавать заявления в Международный реестр убытков, который работает параллельно и охватывает категорию «утрата доступа к месту проживания».

Граждане могут подать туда заявление через «Дію» (с компьютера) в международный реестр, финансируемый за счет замороженных российских активов. Там доступны несколько категорий, включая поврежденное или уничтоженное имущество; утрату доступа к жилью; статус внутренне перемещенного лица (ВПО); жилье на оккупированных территориях.

Напомним, за поврежденные многоквартирные дома ответственность несет местная власть. Владельцы квартир должны обращаться в органы местного самоуправления или военно-гражданские администрации для получения компенсации.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» 

