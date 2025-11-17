Супутникові знімки замість комісій: як держава вирішує проблему компенсацій за зруйноване житло

Наслідки російського обстрілу на Донеччині влітку 2025 року. Фото: Донецька ОВА

Мешканці прифронтових територій скаржаться на затягування розгляду заяв про компенсації. За їхніми словами, дистанційні перевірки є доступними, але комісії гальмують процес. Про це йшлося на правоосвітньому заході, організованому Офісом омбудсмана та Мінрегіоном.



У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури відповіли, якщо заяву зупинено «через неможливість провести обстеження», громадянам рекомендують офіційно вимагати перевірку дистанційним засобом через супутникові знімки. Інструмент вже використовується для об'єктів, до яких немає доступу через бойові дії.



Представники Офісу омбудсмана та Мінрегіону наголосили: «Комісії на місцях також працюють в умовах ризику, і ми не можемо змусити їх виїжджати у небезпечні райони».

Проблемні території: Лиман та Покровськ

Найбільша кількість скарг надходить із фронтових районів, особливо з Лимана та Покровська, де комісії «з березня практично нічого не розглядають». Часто заявникам відмовляють на вимогу проведення додаткових технічних експертиз. У міністерстві наголосили, що такі випадки треба перевіряти індивідуально. Для цього допоможе дистанційне обстеження.



Інструмент для перевірки об'єктів



Раніше ми писали, що для об'єктів, знищених у ході бойових дій, застосовується дистанційне обстеження супутникових знімків. Цей метод використовують, якщо немає доступу до будівлі або територія небезпечна. Міністерство рекомендує громадянам, чиї заяви було «припинено», звертатися до комісій із проханням розглянути можливість дистанційної перевірки.



При цьому в Мінрегіоні зазначили, що зображення з Google Maps як доказ руйнувань не є підставою для компенсації — рішення має ухвалити орган місцевої влади, який запитує дані Держгеокадастру, Космічних сил чи військових.

Співвласники, кредити та повторні заяви

Готується важливе нововведення для випадків, коли одного із співвласників немає. Уряд планує розглянути ухвалу, яка дозволить «подавати заяву одному із співвласників без згоди інших».



Компенсація буде цільовою та використовується виключно для відновлення житла, а не для його відчуження. Якщо об'єкт знищено, а людина має іпотеку, виплати за кредитом можуть бути припинені за законом «до підтвердження факту руйнування». Після отримання компенсації платежі поновлюються. Якщо пошкоджений будинок пізніше повністю зруйнований, громадянин повинен:

а) повернути невикористані засоби попередньої компенсації (якщо це передбачено категорією);

б) зафіксувати факт знищення — бажано через дистанційне обстеження;

в) подати нову заяву на житловий сертифікат.



Приватизація та відсутність права власності



Щодо людей, які мешкали у приватизованому житлі, але не мали оформленого права власності, у міністерстві пояснили: компенсацію може отримати лише власник чи співвласники. Такі випадки потребують окремого підходу та будуть розглянуті у рамках майбутніх законодавчих змін.

Окуповані території: механізму компенсації поки що немає

Щодо житла, зруйнованого на окупованих територіях, у міністерстві зазначили: «На сьогоднішній день механізму компенсації немає». Обстеження там не проводяться, тому громадянам радять або чекати на деокупацію, або подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків, який працює паралельно та охоплює категорію «втрата доступу до місця проживання».

Громадяни можуть подати заяву через «Дію» (з комп'ютера) до міжнародного реєстру, який фінансується за рахунок заморожених російських активів. Там є кілька категорій, включаючи пошкоджене чи знищене майно; втрату доступу до житла; статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО); житло на окупованих територіях.

Нагадаємо, за пошкоджені багатоквартирні будинки відповідальність несе місцева влада. Власники квартир мають звертатися до органів місцевого самоврядування чи військово-цивільних адміністрацій для отримання компенсації.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»