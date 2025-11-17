В Никополе и Павлоградском районе россияне убили и ранили мирных жителей — последствия обстрела

Последствия российского удара по Днепропетровской области. Фото: Прокуратура Украины

Днепропетровская областная прокуратура сообщила о начале расследования по фактам новых обстрелов, в результате которых погибли и пострадали мирные жители области.



По данным прокуроров, 17 ноября около 11:30 российские войска открыли артиллерийский огонь по жилому кварталу в Никополе. «Удар пришелся прямо по домам, где люди жили своей повседневной жизнью», — отмечают в ведомстве.

В результате атаки погибли мужчина и женщина, еще двое местных жителей получили ранения. Снаряды повредили многоквартирный дом и несколько магазинов: выбиты окна, фасады разорваны осколками, внутри — следы пожара и разрушений.

Попал под обстрел и Павлоградский район. Здесь российские войска применили ударный дрон. По информации прокуратуры, ранена женщина, а рядом расположенные жилые дома получили повреждения.



По обоим эпизодам открыты уголовные производства по статье 438 УК Украины — «Военные преступления». Проводятся следственные действия.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»