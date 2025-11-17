«Укрзалізниця» скасувала частину рейсів на Дніпропетровщині через бойову обстановку

«Укрзалізниця» повідомила про тимчасові зміни у русі приміських поїздів Дніпропетровщини через вплив бойової обстановки в області. Частина рейсів сьогодні не зможе виконати поїздки, а деякі слідуватимуть із затримками.



За даними перевізника, тимчасово припинено рух таких поїздів: №6272 «Синельникове-1 — Павлоград-1»; №6277 «Павлоград-1 — Синельникове-1».

Для пасажирів, яким необхідно дістатися цим напрямком, залишаються доступними альтернативні рейси: №6280 «Синельникове-1 — Павлоград-1»; №6291 на ділянці «Павлоград-1 - Синельникове-1». Крім того, потяг №6008 «П'ятихатки — Дніпро» слідує із затримкою приблизно на 30 хвилин.

Як зазначають в «Укрзалізниці», зміни пов'язані із ситуацією безпеки та можуть оновлюватися протягом дня.

Нагадаємо, цього місяця Росія атакувала залізничну станцію у Кам'янському на Дніпропетровщині.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»