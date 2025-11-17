У Нікополі та Павлоградському районі росіяни вбили і поранили мирних жителів — наслідки обстрілу

Наслідки російського удару по Дніпропетровській області. Фото: Прокуратура України

Дніпропетровська обласна прокуратура повідомила про початок розслідування за фактами нових обстрілів, внаслідок яких загинули та постраждали мирні жителі області.



За даними прокурорів, 17 листопада близько 11:30 російські війська відкрили артилерійський вогонь по житловим кварталам у Нікополі. «Удар припав прямо по домівках, де люди жили своїм повсякденним життям», — зазначають у відомстві.

Внаслідок атаки загинули чоловік та жінка, ще двоє місцевих жителів отримали поранення. Снаряди пошкодили багатоквартирний будинок та кілька магазинів: вибито вікна, фасади розірвано осколками, усередині — сліди пожежі та руйнувань.

Потрапив під обстріл Павлоградський район. Тут російські війська застосували ударний дрон. За інформацією прокуратури, поранено жінку, а розташовані поряд житлові будинки отримали пошкодження.



За обома епізодами відкрито кримінальні провадження за статтею 438 КК України — «Воєнні злочини». Проводяться слідчі дії.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»