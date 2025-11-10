В Мелитополе врачей подкупают за данные мужчин для мобилизации

В Мелитополе оккупационная администрация начала поощрять медперсонал за передачу данных о пациентах мобилизационного возраста. Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».



По данным активистов, оккупанты предлагают врачам и медсестрам денежные бонусы за предоставление адресов, дат посещений и другой персональной информации пациентов военной комендатуре.



За сотрудничество медикам обещают от 20 до 30 тысяч рублей — сумму, равную их месячной зарплате.

Напомним, в оккупированном Мелитополе установили памятник Сталину.





Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»