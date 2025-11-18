У школах Мелітополя батьків закликають здавати гроші на дрони

В школах окупованого Мелітополя адміністрація пропонує батькам здавати гроші «не на штори та дні народження, а на дрони». Про це повідомляє рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України «Жовта Стрічка».
Активісти зазначають, що ймовірно таке розпорядження було передане централізовано, оскільки інформація про збір коштів одночасно з’явилася в батьківських чатах різних шкіл.
Рух закликає жителів окупованих територій ділитися інформацією про подібні випадки та приєднуватися до спротиву через чат-бот «Разом».
Раніше в окупованій частині Херсонської області було зафіксовано нову хвилю примусової мобілізації.
Российские войска ударом FPV-дрона уничтожили робот снабжения ВСУ, перевозивший боеприпасы. pic.twitter.com/CLP1slyyFR— ВВМУПП-суперклуб (@chilim67) November 17, 2025
Нагадаємо, «Новини Донбасу» повідомляли, що російські окупанти розпочали примусовий призов мешканців окупованих районів Херсонської та Запорізької областей.
Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях