У школах Мелітополя батьків закликають здавати гроші на дрони

FPV-дрон РФ знищив робот постачання ЗСУ.

В школах окупованого Мелітополя адміністрація пропонує батькам здавати гроші «не на штори та дні народження, а на дрони». Про це повідомляє рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України «Жовта Стрічка».



Активісти зазначають, що ймовірно таке розпорядження було передане централізовано, оскільки інформація про збір коштів одночасно з’явилася в батьківських чатах різних шкіл.

Рух закликає жителів окупованих територій ділитися інформацією про подібні випадки та приєднуватися до спротиву через чат-бот «Разом».



Раніше в окупованій частині Херсонської області було зафіксовано нову хвилю примусової мобілізації.

Российские войска ударом FPV-дрона уничтожили робот снабжения ВСУ, перевозивший боеприпасы. pic.twitter.com/CLP1slyyFR — ВВМУПП-суперклуб (@chilim67) November 17, 2025



Нагадаємо, «Новини Донбасу» повідомляли, що російські окупанти розпочали примусовий призов мешканців окупованих районів Херсонської та Запорізької областей.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»