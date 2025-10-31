Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Украина экстрадировала россиянина в Литву за пытки в Мелитополе
31 октября 2025, 13:07

Украина экстрадировала россиянина в Литву за пытки в Мелитополе

Следователи полиции впервые экстрадировали гражданина РФ за военные преступления в Литву, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.



Речь идет о передаче Литовской Республике военнослужащего ВС РФ, причастного к пыткам гражданских в Мелитополе. В апреле 2022 года российские военные незаконно задержали граждан Украины и гражданина Литвы, находившегося в городе с частной поездкой и не имевшего отношения к боевым действиям.

Задержанных удерживали в помещениях на территории аэродрома, где их избивали, угрожали оружием, содержали в нечеловеческих условиях и психологически давили.

Следователи Главного следственного управления полиции совместно с литовскими правоохранителями и Офисом Генерального прокурора провели ряд следственных действий, установивших круг причастных к этому военному преступлению.

