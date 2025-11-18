Окупований Донецьк частково знеструмлений

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін повідомив, що 65% споживачів тимчасово окупованого Донецька залишились без електропостачання. Про це він написав у телеграм.



За його словами, працюють лише ті школи та дошкільні заклади, до яких подається тепло. Інформація про режим роботи надається кожною дитячою установою.



Крім того, можливі віялові відключення електроенергії.



Раніше ми писали, що 18 листопада у більшості регіонів України вживатимуться заходи щодо обмеження споживання електроенергії.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»