Массированная атака «шахедов» на Харьков: количество пострадавших превысило 40 человек, среди них дети

В ночь на 19 ноября российская армия дронами-камикадзе «Шахед» массированно атаковала Харьков. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



По Слободскому и Основянскому районах города ударили 19 «шахедов».



Зафиксировали попадание БПЛА в девятиэтажный дом, возник пожар. Всего повреждены 16 многоэтажных домов, 31 автомобиль, гаражный кооператив, подстанция ​​экстренной медицинской помощи, супермаркет, два троллейбуса, школа, нежилое и административное здания.



В результате атаки пострадали 46 человек, среди которых 9-летняя и 13-летняя девочки.



В пресс-службе ГСЧС Украины рассказали, что спасатели из девятиэтажного дома, который загорелся, спасли 52 человека, среди них три ребенка.



Горели автомобили, гаражи и крыша трехэтажного здания частного предприятия.

