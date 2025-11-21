Катер-дрон «Баракуда» уничтожил базу РФ на левом берегу Днепра

Катер-дрон «Баракуда».

Катер-дрон «Баракуда» совершил боевой выход в днепровских плавнях и успешно поразил логистическую базу российских оккупантов на левом берегу Днепра. Видео удара опубликовала пресс-служба 40-й отдельной бригады береговой обороны.

По данным бригады, захватчики использовали эту базу для накопления вражеских лодок, применяемых для попыток продвижения по реке.



Наш катер-дрон «Баракуда» здійснив бойовий вихід у дніпровських плавнях та успішно вразив логістичну базу російських окупантів на лівобережжі, якою користувалися для накопичення ворожих човнів.



Детальнішеhttps://t.co/KHhcF5XNOX pic.twitter.com/H0bClVYyqt — Військово-Морські Сили ЗС України (@UA_NAVY) November 21, 2025



Отмечается, что на данном участке фронта у российских войск не наблюдается продвижения — враг сталкивается с проблемами движения по Днепру.



В целом за прошедшие сутки на Приднепровском направлении противник осуществил лишь одну безрезультатную попытку приблизиться к украинским позициям в районе Антоновского моста.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»