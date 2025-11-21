Катер-дрон «Баракуда» знищив базу РФ на лівому березі Дніпра

Катер-дрон «Баракуда» здійснив бойовий вихід у дніпровських плавнях та успішно вразив логістичну базу російських окупантів на лівому березі Дніпра. Відео удару оприлюднила пресслужба 40-ї окремої бригади морської оборони.
За даними бригади, загарбники використовували цю базу для накопичення ворожих човнів, які застосовували для спроб просування річкою.
Зазначається, що на цій ділянці фронту просування російських військ не спостерігається — ворог має серйозні труднощі з пересуванням по Дніпру.
Загалом минулої доби на Придніпровському напрямку противник здійснив лише одну безрезультатну спробу наблизитися до українських позицій у районі Антонівського мосту.
Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»
