Катер-дрон «Баракуда» знищив базу РФ на лівому березі Дніпра

Катер-дрон «Баракуда»

Катер-дрон «Баракуда» здійснив бойовий вихід у дніпровських плавнях та успішно вразив логістичну базу російських окупантів на лівому березі Дніпра. Відео удару оприлюднила пресслужба 40-ї окремої бригади морської оборони.

За даними бригади, загарбники використовували цю базу для накопичення ворожих човнів, які застосовували для спроб просування річкою.

Детальніше https://t.co/KHhcF5XNOX pic.twitter.com/H0bClVYyqt — Військово-Морські Силі ЗС України (@UA_NAVY) November 21, 2025



Зазначається, що на цій ділянці фронту просування російських військ не спостерігається — ворог має серйозні труднощі з пересуванням по Дніпру.



Загалом минулої доби на Придніпровському напрямку противник здійснив лише одну безрезультатну спробу наблизитися до українських позицій у районі Антонівського мосту.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»