В Краматорске устраняют последствия вчерашних ударов

23 ноября 2025, 13:16

Коммунальные службы Краматорска продолжают ликвидировать последствия масштабного российского удара, который обрушился на город накануне. В городском совете сообщили подробности атаки, назвав вчерашний день «одним из самых тяжелых за последнее время».

Согласно информации, Краматорск подвергся комбинированному обстрелу, в результате которого погибли три молодых человека — 18, 19 и 25 лет, а еще трое получили тяжелые ранения.

Как уточнили в администрации, с утра, 22 ноября, под огонь попало одно из пригородных сел громады. Обошлось без жертв и разрушений. Ближе к полудню российские силы нанесли удар по промышленной зоне города. Подробности разрушений уточняются.

Вечером с применением БпЛА «Молния-2» был атакован многоэтажный жилой сектор на окраине Краматорска. Обошлось без пострадавших, но здание получило повреждения. В ночь на 23 ноября два удара из РЗСО «Смерч» по частному сектору привели к самым тяжелым последствиям суток.

Погибли трое молодых мужчин, еще трое мирных жителей оказались в тяжелом состоянии. По данным коммунальщиков, повреждения получили 19 частных домов и две автомобили. Затем враг применил два беспилотника «Герань-2», ударив по складским помещениям в одном из городских микрорайонов.

Пострадали склады, строительная база и торговый центр. Коммунальные бригады продолжают интенсивную работу. «Специалисты расчищают проезды, убирают обломки конструкций и восстанавливают поврежденные коммуникации», — сообщили в горсовете.

Параллельно сотрудники гражданской защиты проводят обследование разрушенных домов, оформляют акты для получения компенсаций через программу «єВідновлення» и выдают жителям наборы для быстрого ремонта.

Ранее мы писали, что за сутки, 22 ноября, российские войска убили четырех мирных жителей Донецкой области.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

