Три хлопці загинули в Краматорську під час російського обстрілу

Фото: Донецька ОВА

За добу 22 листопада російські війська вбили чотирьох мирних жителів Донецької області — трьох у Краматорську та одного у Лимані. Ще чотири особи отримали поранення. Про це повідомляє Донецька ОВА.

За інформацією адміністрації, о 21:50 російські військові завдали двох ударів по приватному сектору Краматорська. «Загинули троє молодих людей — 2007, 2006 та 2000 років народження», — уточнили в ОВА. Ще двоє отримали важкі поранення та були ушпиталені.

У Лимані Краматорського району загинув мирний житель. У Дмитро-Дар'ївці Олександрівської громади пошкоджено житловий будинок. У Костянтинівці внаслідок обстрілу поранено двох людей, пошкоджено автомобіль та храм.



У Золотому Колодязі Шаховської громади Покровського району російський вогонь знищив автомобіль. У Сіверську Бахмутського району зруйновано сім житлових будинків.



За добу російські війська 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 221 особу, серед них 95 дітей, зазначили в обласній адміністрації.

Нагадаємо, внаслідок атаки на Дніпропетровську область постраждали діти.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»