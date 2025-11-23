У Краматорську усувають наслідки вчорашніх ударів

Наслідки вчорашнього удару по Краматорську. Фото: Краматорська міськрада

Комунальні служби Краматорська продовжують ліквідувати наслідки масштабного російського удару, який обрушився на місто напередодні. У міській раді повідомили подробиці атаки, назвавши вчорашній день «одним із найважчих за останній час».



Згідно з інформацією, Краматорськ зазнав комбінованого обстрілу, внаслідок якого загинули троє молодих людей — 18, 19 і 25 років, а ще троє отримали важкі поранення.



Як уточнили в адміністрації, зранку, 22 листопада, під вогонь потрапило одне із приміських сіл громади. Обійшлося без жертв та руйнувань. Ближче до полудня російські сили завдали удару по промисловій зоні міста. Подробиці руйнувань уточнюються.



Увечері із застосуванням БПЛА «Молнія-2» було атаковано багатоповерховий житловий сектор на околиці Краматорська. Обійшлося без постраждалих, але будівля зазнала пошкоджень. У ніч на 23 листопада два удари з РЗСО «Смерч» по приватному сектору призвели до найтяжчих наслідків доби.



Загинули троє молодих чоловіків, ще троє мирних жителів опинилися у важкому стані. За даними комунальників, пошкоджень зазнали 19 приватних будинків та два автомобілі. Потім ворог застосував два безпілотники «Герань-2», вдаривши по складських приміщеннях в одному з міських мікрорайонів.



Постраждали склади, будівельна база та торговий центр. Комунальні бригади продовжують інтенсивну роботу. «Фахівці розчищають проїзди, прибирають уламки конструкцій та відновлюють пошкоджені комунікації», — повідомили у міськраді.

Паралельно працівники цивільного захисту проводять обстеження зруйнованих будинків, оформляють акти для отримання компенсацій через програму «ЄВідновлення» та видають мешканцям набори для швидкого ремонту.

Раніше ми писали, що за добу, 22 листопада, російські війська вбили чотирьох мирних жителів Донецької області.



