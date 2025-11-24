Бои за каждый метр: под Покровском более 60 вражеских штурмов в сутки

Фото: Генштаб ВСУ

Линия фронта в Донецкой области остается крайне напряженной, а любое продвижение сопровождается интенсивными боями. По данным Генерального штаба ВСУ, на Краматорском направлении за минувшие сутки противник предпринял две попытки наступления в районах Часового Яра и Майского.

На Покровском направлении обстановка еще более тяжелая. Каждый из населенных пунктов находится под постоянным давлением, что делает Покровский район одним из наиболее сложных для обороны.

Украинские защитники за сутки отразили 62 штурмовых действия российских войск. Бои продолжаются вблизи Владимировки, Родинского, Красного Лимана, Новоэкономического, Никаноровки, Покровска, Котлино, Удачного, Молодецкого, Дачного, Филии, а также в направлении Новопавловки.

По информации военблогера Олега Петренко, российские подразделения продолжают штурмовать северную окраину Владимировки и южную часть Шахово, расположенные на западном берегу реки Казенный Торец в Покровском районе. Восточнее Шахово противник закрепился в районе балки, пытаясь развить дальнейшее продвижение. Детализация позиций свидетельствует о том, что бои идут буквально за каждый участок местности.

Скриншот: t.me/petrenko_iHS

Напомним, бойцы 79-й бригады остановили прорыв врага на мотоциклах под Мирноградом.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»