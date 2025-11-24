Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Бои за каждый метр: под Покровском более 60 вражеских штурмов в сутки
24 ноября 2025, 12:46

Бои за каждый метр: под Покровском более 60 вражеских штурмов в сутки

Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Линия фронта в Донецкой области остается крайне напряженной, а любое продвижение сопровождается интенсивными боями. По данным Генерального штаба ВСУ, на Краматорском направлении за минувшие сутки противник предпринял две попытки наступления в районах Часового Яра и Майского. 

На Покровском направлении обстановка еще более тяжелая. Каждый из населенных пунктов находится под постоянным давлением, что делает Покровский район одним из наиболее сложных для обороны.

Украинские защитники за сутки отразили 62 штурмовых действия российских войск. Бои продолжаются вблизи Владимировки, Родинского, Красного Лимана, Новоэкономического, Никаноровки, Покровска, Котлино, Удачного, Молодецкого, Дачного, Филии, а также в направлении Новопавловки.

По информации военблогера Олега Петренко, российские подразделения продолжают штурмовать северную окраину Владимировки и южную часть Шахово, расположенные на западном берегу реки Казенный Торец в Покровском районе. Восточнее Шахово противник закрепился в районе балки, пытаясь развить дальнейшее продвижение. Детализация позиций свидетельствует о том, что бои идут буквально за каждый участок местности.

Скриншот: t.me/petrenko_iHSСкриншот: t.me/petrenko_iHS

Напомним, бойцы 79-й бригады остановили прорыв врага на мотоциклах под Мирноградом.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Донецкая область Покровск Владимировка Котлино Шахово
Прочее
линия фронта
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:25
Почти вся оккупированная Донетчина обесточена
14:52
ГУР уничтожил Ка-27 и системы ПВО РФ в Крыму
11:44
«Жовта Стрічка» показала фото с ВОТ ко Дню Достоинства и Свободы
16:00
Строят витрину, когда люди без воды: оккупанты открыли кусок дороги
15:45
Падение с 240 метров: как погоня за планом стоила жизней девяти шахтеров
14:11
Передача украинских детей в российские семьи: СБУ сообщила о подозрении пяти коллаборантам
11:00
Студентов-медиков в Крыму заставляют работать в военных госпиталях
13:13
На оккупированных территориях РФ проведет «военно-патриотический диктант»
12:22
РФ усиливает цензуру на оккупированных территориях Украины
02:37
Несколько оккупированных городов Донетчины остались без подачи воды — причина
20:23
Пушилин из-за разрушений на ТЭС ввел режим чрезвычайной ситуации на оккупированной Донетчине. Что известно
19:04
Как Россия «открывает» аэропорты в городах, которые ей не принадлежат
12:59
Оккупированный Донецк частично обесточен
09:39
В школах Мелитополя родителей призывают сдавать деньги на дроны
08:12
Беспилотники вывели из строя Зуевскую и Старобешевскую ТЭС
22:49
На оккупированной Луганщине мужчины начали массово получать повестки: в ОВА рассказали, что известно
17:00
Оккупанты начали новую волну принудительной мобилизации на Херсонщине
16:47
На оккупированной Луганщине фиксируются сбои при подаче воды
15:35
«Примари» ГУР уничтожили три элементы ПВО РФ на Донбассе
15:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
все новости
15:25
Россия перебрасывает Ту-22М3 на «Оленью»: возможен новый удар
15:12
Под огнем и в потемках: жители Гуляйполя выбираются благодаря спасателям
14:56
Оккупанты сбросили авиабомбу на Константиновку: поврежден фасад дома
14:34
В Херсоне россияне убили доцента ХНТУ Марину Губу
14:25
Forbes Ukraine раскрыл детали численности населения Украины
13:34
В Чернигове «Шахед» упал на частное предприятие: есть раненые
13:33
Румыния дважды поднимала F-16 из-за ночной атаки РФ по югу Одесской области
13:15
Военные ССО провели успешный налет на Покровском направлении: двое оккупантов погибли
13:00
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
12:46
Бои за каждый метр: под Покровском более 60 вражеских штурмов в сутки
11:54
Два года без суда: Неля Штепа «не может передвигаться без помощи»
11:29
РФ за сутки обстреляла населенные пункты Донетчины 19 раз: в ОВА показали последствия
11:14
Оккупанты атаковали энергетические объекты в четырех областях, среди них — Донетчина
11:10
От НАТО до выборов: что разделило США и Европу в мирных предложениях по Украине
10:27
Армия РФ атаковала частный сектор Краматорска: повреждены дома
10:13
Удар БПЛА по агроферме погубил десятки животных в Чугуевском районе
09:41
Шесть человек пострадали за сутки в Донецкой области
09:33
Ночной удар БпЛА по Харькову: есть погибшие, среди пострадавших — дети
09:29
Силы ПВО сбили за ночь 125 дронов
09:06
Российские обстрелы убили мирных жителей на Днепропетровщине
все новости
ВИДЕО
Эвакуация из Гуляйполя. Скриншот Под огнем и в потемках: жители Гуляйполя выбираются благодаря спасателям
24 ноября, 15:12
ВСУ провели налет на позиции россиян. Фото: скриншот Военные ССО провели успешный налет на Покровском направлении: двое оккупантов погибли
24 ноября, 13:15
Бойцы 79-й бригады остановили прорыв врага на мотоциклах под Мирноградом Бойцы 79-й бригады остановили прорыв врага на мотоциклах под Мирноградом
23 ноября, 17:20
7-й корпус ДШВ уничтожил российский танк в Покровске 7-й корпус ДШВ уничтожил российский танк в Покровске
23 ноября, 16:40
Атака дронов на Шатурскую ГРЭС. Скриншот Пожар на Шатурской ГРЭС после атаки дронов в Подмосковье
23 ноября, 10:42
От удара дрона загорелась девятиэтажка в Днепре. Фото: Днепропетровская ОВА Пострадали дети: последствия ночного удара по Днепропетровской области
23 ноября, 09:50
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор