Бої за кожен метр: під Покровськом понад 60 ворожих штурмів на добу

Фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту на Донеччині залишається вкрай напруженою, а будь-яке просування супроводжується інтенсивними боями. За даними Генерального штабу ЗСУ, на Краматорському напрямку за минулу добу противник зробив дві спроби наступу в районах Часового Яру та Майського.

На Покровському напрямку ситуація ще важча. Кожен із населених пунктів перебуває під постійним тиском, що робить Покровський район одним із найскладніших для оборони.

Українські захисники за добу відсікли 62 штурмові дії російських військ. Бої продовжуються поблизу Володимирівки, Родинського, Червоного Лимана, Новоекономічного, Никанорівки, Покровська, Котлино, Удачного, Молодецького, Дачного, Філії, а також у напрямку Новопавлівки.

За інформацією воєнблогера Олега Петренка, російські підрозділи продовжують штурмувати північну околицю Володимирівки та південну частину Шахово, розташовані на західному березі річки Казенний Торець у Покровському районі. На схід Шахове противник закріпився в районі балки, намагаючись розвинути подальше просування. Деталізація позицій свідчить, що бої йдуть буквально за кожну ділянку місцевості.

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

Нагадаємо, бійці 79-ї бригади зупинили прорив ворога на мотоциклах під Мирноградом.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»