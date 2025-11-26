Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российские войска фиксируют в районе железнодорожного вокзала в центре Покровска – DeepState
26 ноября 2025, 14:31

Российских оккупантов фиксируют в районе железнодорожного вокзала в центре города Покровск Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

По словам аналитиков, появляется все больше видео с фиксацией ВС РФ в центральной части города.

«В этот раз группа оккупантов идет с севера на юг вдоль проспекта Мира, фиксируя руины города и местного бизнеса. Пока "генерал мороз" еще спит, врагу помогает "полковник дождь" и "майор туман"», – отметили в DeepState.

Напомним, что российская армия хочет перерезать сухопутное сообщение между городами Покровск и Мирноград на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

