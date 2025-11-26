Російські війська фіксують у районі залізничного вокзалу у центрі Покровська – DeepState

Окупанти у центрі Покровська. Фото: DeepState

Російських окупантів фіксують у районі залізничного вокзалу у центрі міста Покровськ Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



За словами аналітиків, з'являється все більше відео з фіксацією ЗС РФ у центральній частині міста.



«Цього разу група окупантів йде з півночі на південь уздовж проспекту Миру, фіксуючи руїни міста та місцевого бізнесу. Поки "генерал мороз" ще спить, ворогу допомагає "полковник дощ" та "майор туман"», – зазначили у DeepState.

Нагадаємо, що російська армія хоче перерізати сухопутне сполучення між містами Покровськ та Мирноград на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко