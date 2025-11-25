Российская армия хочет перерезать сухопутное сообщение между Покровском и Мирноградом – ВСУ

Ситуация в районе Покровска и Мирнограда. Фото: карта DeepState

Российские войска давят на город Мирноград Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.



Характер действий оккупантов свидетельствует о намерениях в ближайшее время перерезать сухопутное сообщение между Мирноградом и Покровском.



«Россияне намерены окружить город, двигаясь в сторону сел Ровное и Светлое. Десантно-штурмовые подразделения сдерживают движение врага в районе села Красный Лиман. Северную часть Мирнограда россияне пытаются штурмовать малыми пехотными группами. Враг двигается круглосуточно, а для корректировки своего перемещения использует дроны. Усиливаем нашу группировку в городе для защиты южных окраин. В этой зоне противник пытается накапливать живую силу для дальнейших попыток продвижения», – рассказали в корпусе.

Напомним, что в Покровск и Мирноград организовываются дополнительные логистические пути.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко