Армия РФ хочет закрепиться на окраинах и уже вступать в бои за Северск – ВСУ

Ситуация возле Северска. Фото: карта DeepState

Российские войска активизировали количество штурмовых действия в направлении города Северск Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер 11-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец.



По его словам, сейчас оккупанты активно штурмуют, в том числе с использованием мототехники.



«Вчера состоялся штурм с использованием шести единиц мототехники. Перед этим 19 и 11 числа были штурмовые действия в три волны. Противник пытается использовать логистический путь, который ведет из села Верхнекаменское, для того, что добраться в южную часть города и по возможности закрепиться. Последние попытки потерпели неудачи, личный состав вместе с техникой были уничтожены. И характерно то, что после штурма 19 числа противник, минуя трупы своих военнослужащих, продолжил по тому же маршруту выдвигаться и штурмовать наши позиции. То есть это говорит о том, что политические и военные цели противника неизменные: закрепиться на окраинах и уже вступать в бои именно за город», – отметил спикер 11-го АК.

Напомним, что морская пехота ВСУ не позволила российской армии прорваться под городом Мирноград на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко