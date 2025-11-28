В ВСУ ответили, где сейчас сосредоточены российские войска в Покровске

Ситуация в Покровске. Фото: карта DeepState

Российские оккупанты в основном сосредоточены в южной части города Покровск Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ Сергей Окишев.



Однако, по его словам, отдельные малые группы ВС РФ фиксируются по всей территории Покровской агломерации.



«Где-то больше, где-то меньше. Поисково-ударные группы обнаруживают врага и уничтожают на месте. Круглосуточно работает аэроразведка, которая также обнаруживает эти группы россиян», – сказал Окишев.

Напомним, что армия РФ хочет закрепиться на окраинах и уже вступать в бои за город Северск на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко