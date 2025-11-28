У ЗСУ відповіли, де зараз зосереджені російські війська у Покровську

Ситуація у Покровську. Фото: карта DeepState

Російські окупанти в основному зосереджені у південній частині міста Покровськ Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Окішев.



Однак, за його словами, окремі малі групи ЗС РФ фіксуються на всій території Покровської агломерації.



«Десь більше, десь менше. Пошуково-ударні групи виявляють ворога та знищують на місці. Цілодобово працює аеророзвідка, яка також виявляє ці групи росіян», – сказав Окішев.

Нагадаємо, що армія РФ хоче закріпитися на околицях і вже вступати в бої за місто Сіверськ на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко