Волынец: Метан, тяжелые металлы и радиация скрываются в затопленных шахтах оккупированного Донбасса

Затопление угольных шахт на оккупированных Россией территориях Донбасса началось в 2014 году — и уже имеет последствия, выходящие далеко за пределы региона. Как отмечает народный депутат Украины Михаил Волынец в публикации на Facebook, оккупационные администрации получили приказ готовить инфраструктуру Мариуполя, Донецка и близлежащих населенных пунктов к обеспечению населения «технической водой» — фактически шахтной водой из систем откачки.



Сейчас на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей затоплено около 90 шахт. Экологи прогнозируют, что в конце 2026 — начале 2027 года уровень воды в подземных выработках поднимется до поверхности. Когда это произойдет, первым на поверхность начнет выходить метан — более легкий, чем вода, газ, который скапливается в пустотах шахт.



Метан не имеет запаха и цвета, способен образовывать взрывоопасные смеси, и даже малейшая искра в месте утечки может привести к вспышке. Дополнительную угрозу представляет токсичная шахтная вода. В ней содержатся тяжелые металлы и опасные химические соединения, загрязнение которыми уже фиксируется в реках, озерах и грунтовых водах Донбасса.



Несмотря на это, оккупационные власти планируют подавать такую воду населению по трубам. Это означает, что вместе с водой люди могут получить мишьяк, ртуть, другие тяжелые металлы и даже радиоактивные элементы. Особый риск создает близость шахты «Юнком» возле Енакиево, где в 1979 году был проведен подземный ядерный взрыв.



Волынец подчеркивает, что Россия на протяжении многих лет обещала жителям оккупированных территорий «процветание», но на деле относится и к людям, и к земле как к ресурсу, который не жалко уничтожить.

Ранее «Новости Донбасса» писали о том, что в подконтрольных оккупантам медиа появились заголовки: «Российские ученые предложили революционное решение проблемы водоснабжения Донбасса!». Речь идет о так называемых шахтных водах.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»