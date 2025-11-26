Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Шахтні води та нові труби: чи побільшає води у Донецьку в грудні ►
26 листопада 2025, 19:59

Шахтні води та нові труби: чи побільшає води у Донецьку в грудні ►

Скрин відео, на якому мешканка Донецька плаче побачивши російських «військових»-волонтерів, які привезли їй питну воду. Скрин відео, на якому мешканка Донецька плаче побачивши російських «військових»-волонтерів, які привезли їй питну воду.

В грудні, за обіцянками угруповання «ДНР», води на захопленій частині Донецької області має побільшати. Кремлівські ставленики говорять про «стабілізацію» ситуації та натякають на якісь «проривні рішення». Але де саме вони планують брати літри, що бракують, і чому жителі Донецька, Макіївки, Єнакієвого та інших міст реагують недовірою — розбиралися журналісти «Новин Донбасу».

Ставка на шахтні води

У підконтрольних окупантам медіа з'явилися заголовки: «Російські вчені запропонували революційне розв'язання проблеми водопостачання Донбасу!». Йдеться про так звані шахтні води.

Однак «новизна» ідеї є сумнівною. Про можливість використання затоплених шахт як джерела води окупаційна адміністрація говорила вже неодноразово. Якби метод дійсно був робочим, вода давно з'явилася б у кранах, але без глибокого і дорогого очищення вона непридатна навіть для технічних потреб.

Поки чиновники розповідають про «великі проєкти», графіки подачі води, запроваджені ще у липні, залишаються жорсткими. Донецьк, Макіївка, Єнакієве та Маріуполь, як і раніше, живуть в умовах водного лиха, а крани — сухі.

Пушилін стверджує, що води побільшало. Мешканці кажуть протилежне

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін запевняє, що «найскладніший період позаду» і на низці районів Донецька та Макіївки нібито фіксується «збільшення кількості води».

Але в коментарях під його відео зовсім інша реальність. Донеччани пишуть, що не знають нікого, у кого покращилася ситуація. Навпаки — вода йде рідше і слабше:

  • «У нас погіршилося. Подається о 20:40 ледве-ледве. Місяць тому йшла вже о 19.00».
  • «Казки. Востаннє вода була на початку жовтня. Вже місяць не подають. Навіть у підвалі немає».

Одне з місцевих медіа навіть провело онлайн-опитування: 77% респондентів відповіли, що води не побільшало. Ситуація критична не лише в Донецьку — аналогічні скарги надходять із Макіївки, Горлівки, Єнакієвого, Сніжного. У деяких кварталах Макіївки води немає до чотирьох місяців і людям її навіть не підвозять.

Нові водоводи: багато обіцянок, мало математики

Окупаційна влада оголосила про будівництво двох нових водоводів.

Водовід Старий Крим — Павлопіль: за заявами угрупування «ДНР», він майже готовий і має забезпечити водою частину Маріуполя.

Але виникають питання:

  • за три роки окупації Старокримське водосховище було фактично осушене — залишалося до 15% обсягу;
  • зараз вони стверджують, що воно «знов наповнилося»;
  • заявлена довжина водоводу — 15 км, але відстань між Павлополем та Старим Кримом ближче до 40 км.

А що робити мешканцям Лівобережного та Кальміуського районів Маріуполя ніхто не пояснює.

Водовід із Вуглегірського водосховища має стати джерелом води для Донецька, Макіївки та Єнакієвого.

Але це лише відстрочить проблему. В умовах катастрофічного обміління Вуглегірського водосховища, одне з найбільших, просто вичерпається пізніше за інші. Вже сьогодні в деяких водосховищах, що пересохли, видно затоплені автомобілі.

Наступний проєкт — водовід з Дону. Мешканці сприймають його із сарказмом

Росія анонсувала ще один проєкт — підведення води з річки Дон. Рішення ухвалене не остаточно, але в кращому разі його обіцяють «до 2027 року».

У донеччан це викликає гірку іронію. Усі пам'ятають перший «водовід із Дону», який став корупційним проєктом ексзаступника міністра оборони РФ Тимура Іванова: води він не дав, але деяким чиновникам приніс багатство.

«Чекаємо на грудень — синоптики обіцяють сніг. Розтопимо — і буде вода. Пушилін не уточнив, який грудень — може, 2027-й», — пишуть жителі у соцмережах.

Обіцянки зростання подачі води — але без змін графіків

За словами окупаційної влади, у грудні Донецько-Маріупольська агломерація нібито отримає на 20% більше води.

Але графіки подачі міняти не збираються. «Покращення», ймовірно, полягатиме лише в тому, що натиск трохи посилиться — можливо, вода почне підійматися на другий поверх. І то лише за прогнозами самих окупантів.

ТЕГИ

Місця
Донецьк Макіївка
Інше
водопостачання водна криза
Організації
ДНР

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
10:50
Окупанти вилучають медзасоби у лікарень ТОТ Херсонщини для силовиків
19:59
Шахтні води та нові труби: чи побільшає води у Донецьку в грудні ►
19:05
Окупанти присвоїли бренди Донецька та Луганська
17:22
Судна з вкраденою українською пшеницею заблоковані санкціями
14:09
Дрони атакували склади боєприпасів, місце скупчення особового складу та зенітний комплекс росіян на окупованій Донеччині
10:20
П’яних військових РФ у Донецьку налякала жовта стрічка
14:59
В окупованому Донецьку чоловік кинув вибухівку у натовп молоді: його затримали
13:48
Дрони над Маріуполем: виявлено можливі позиції ППО
13:31
Російську армію накрили сезонні ГРВІ та грип — «АТЕШ»
12:32
У Ростовській області посилили перевірки авто з українськими номерами
18:18
У Довжанську окупанти на «Уралі» розчавили авто з цивільними
18:13
На окупованій Луганщині у п'яти містах критична ситуація з централізованим водопостачанням – ОВА
22:25
Майже вся окупована Донеччина знеструмлена
14:52
ГУР знищив Ка-27 та системи ППО РФ у Криму
11:44
«Жовта Стрічка» показала фото з ТОТ до Дня Гідності і Свободи
16:00
Будують вітрину, коли люди без води: окупанти відкрили шматок дороги
15:45
Падіння з 240 метрів: як погоня за планом коштувала життя дев'яти шахтарів
14:10
Передача українських дітей до російських родин: СБУ повідомила про підозру п'ятьом колаборантам
11:00
Окупанти змушують студентів-медиків працювати у військових госпіталях
13:13
На окупованих територіях РФ проведуть «військово-патріотичний диктант»
12:22
РФ посилює цензуру на тимчасово окупованих територіях України
02:37
Декілька окупованих міст Донеччини залишилися без подачі води — причина
20:23
Пушилін через руйнування на ТЕС запровадив режим надзвичайної ситуації на окупованій Донеччині. Що відомо
19:03
Як Росія «відкриває» аеропорти у містах, які їй не належать
12:59
Окупований Донецьк частково знеструмлений
09:39
У школах Мелітополя батьків закликають здавати гроші на дрони
08:11
Безпілотники вивели з ладу Зуївську та Старобешівську ТЕС
22:49
На окупованій Луганщині чоловіки почали масово отримувати повістки: в ОВА розповіли, що відомо
17:00
Окупанти розпочали нову хвилю примусової мобілізації на Херсонщині
16:47
На окупованій Луганщині фіксуються збої під час подачі води
усі новини
10:50
Окупанти вилучають медзасоби у лікарень ТОТ Херсонщини для силовиків
10:49
Вечірні атаки на Дніпропетровщину: троє постраждалих, пошкоджено будинки та дитсадок
10:44
Пасічник заявив про масовану атаку безпілотників на енергетику окупованої Луганщини: без світла 46 тисяч абонентів
10:31
У Білгороді після удару пошкоджено ТЕЦ: десятки будинків залишилися без тепла
10:13
DeepState показав, як пропагандисти знімають сюжети у центрі Покровська
09:44
Донецька ОВА: 23 обстріли за добу та термінова евакуація
09:30
Армія РФ за добу обстріляла кілька населених пунктів Донеччини: загинула одна людина, ще чотири – поранені
09:16
Покровський та Лиманський напрямки — під найважчими штурмами
08:01
У Самарській області атаковано Новокуйбишевське НПЗ
22:49
Харківська чемпіонка, яку боїться Кремль: як судили Юлію Лемещенко
22:12
Воював на боці РФ: уродженця Макіївки звинувачують у держзраді
21:12
Зеленський доручив Генштабу переглянути розподіл особового складу між бригадами
20:48
Маріупольський театр показав «Косметику ворога» у прифронтовому Запоріжжі
19:59
Шахтні води та нові труби: чи побільшає води у Донецьку в грудні ►
19:38
Покровськ розділений: українська оборона тримається на межі
19:05
Окупанти присвоїли бренди Донецька та Луганська
18:54
«Процес іде серйозний»: Пєсков про витоки та переговори Ушакова і Віткоффа щодо України
17:56
Росія оснастила «шахеди» камерами заднього виду, щоб відстежувати українські перехоплювачі
17:22
Судна з вкраденою українською пшеницею заблоковані санкціями
17:02
Держава платить за новий будинок: програма допомоги стартує 1 грудня
16:49
Морська піхота ЗСУ не дозволила російській армії прорватися під Мирноградом
16:40
Кабмін передасть понад один мільярд гривень на житло 715 сімей ветеранів
16:36
Покровськ під прицілом: що відбувається в одній з найгарячіших точок фронту — онлайн
16:21
Слов'янськ атакували безпілотники: опубліковано перші кадри
16:16
Екіпаж «Білий янгол» вивіз людей з Лимана під атаками дронів
16:03
Філашкін відповів, чи фігурують у справі НАБУ про мільйонні розкрадання на Донеччині чинні чиновники ОВА
15:41
Путін повинен усвідомити, що він не зможе перемогти у війні проти України
15:38
Російські війська просунулися у Покровську та окупували села під Мирноградом та Гуляйполем – DeepState
15:35
У Росії помер творець пускових комплексів «Тополь» та «Іскандер»
15:11
НАБУ викрило мільйонні розкрадання на опаленні та водопостачанні прифронтових міст Донеччини: затриманий ексголова департаменту Донецької ОВА
усі новини
ВІДЕО
Фото: Генеральний штаб України Покровський та Лиманський напрямки — під найважчими штурмами
27 листопада, 09:16
У Самарській області атаковано Новокуйбишевське НПЗ У Самарській області атаковано Новокуйбишевське НПЗ
27 листопада, 08:01
Маріупольський театр показав «Косметику ворога» у прифронтовому Запоріжжі Маріупольський театр показав «Косметику ворога» у прифронтовому Запоріжжі
26 листопада, 20:48
Покровськ розділений: українська оборона тримається на межі Покровськ розділений: українська оборона тримається на межі
26 листопада, 19:38
Окупанти присвоїли бренди Донецька та Луганська Окупанти присвоїли бренди Донецька та Луганська
26 листопада, 19:05
Удар по окупантах під Мирноградом. Фото: кадр із відео Морська піхота ЗСУ не дозволила російській армії прорватися під Мирноградом
26 листопада, 16:49

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір