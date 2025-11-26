Шахтні води та нові труби: чи побільшає води у Донецьку в грудні ►

Скрин відео, на якому мешканка Донецька плаче побачивши російських «військових»-волонтерів, які привезли їй питну воду.

В грудні, за обіцянками угруповання «ДНР», води на захопленій частині Донецької області має побільшати. Кремлівські ставленики говорять про «стабілізацію» ситуації та натякають на якісь «проривні рішення». Але де саме вони планують брати літри, що бракують, і чому жителі Донецька, Макіївки, Єнакієвого та інших міст реагують недовірою — розбиралися журналісти «Новин Донбасу».

Ставка на шахтні води

У підконтрольних окупантам медіа з'явилися заголовки: «Російські вчені запропонували революційне розв'язання проблеми водопостачання Донбасу!». Йдеться про так звані шахтні води.

Однак «новизна» ідеї є сумнівною. Про можливість використання затоплених шахт як джерела води окупаційна адміністрація говорила вже неодноразово. Якби метод дійсно був робочим, вода давно з'явилася б у кранах, але без глибокого і дорогого очищення вона непридатна навіть для технічних потреб.

Поки чиновники розповідають про «великі проєкти», графіки подачі води, запроваджені ще у липні, залишаються жорсткими. Донецьк, Макіївка, Єнакієве та Маріуполь, як і раніше, живуть в умовах водного лиха, а крани — сухі.

Пушилін стверджує, що води побільшало. Мешканці кажуть протилежне

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін запевняє, що «найскладніший період позаду» і на низці районів Донецька та Макіївки нібито фіксується «збільшення кількості води».

Але в коментарях під його відео зовсім інша реальність. Донеччани пишуть, що не знають нікого, у кого покращилася ситуація. Навпаки — вода йде рідше і слабше:

«У нас погіршилося. Подається о 20:40 ледве-ледве. Місяць тому йшла вже о 19.00».

«Казки. Востаннє вода була на початку жовтня. Вже місяць не подають. Навіть у підвалі немає».

Одне з місцевих медіа навіть провело онлайн-опитування: 77% респондентів відповіли, що води не побільшало. Ситуація критична не лише в Донецьку — аналогічні скарги надходять із Макіївки, Горлівки, Єнакієвого, Сніжного. У деяких кварталах Макіївки води немає до чотирьох місяців і людям її навіть не підвозять.

Нові водоводи: багато обіцянок, мало математики

Окупаційна влада оголосила про будівництво двох нових водоводів.

Водовід Старий Крим — Павлопіль: за заявами угрупування «ДНР», він майже готовий і має забезпечити водою частину Маріуполя.

Але виникають питання:

за три роки окупації Старокримське водосховище було фактично осушене — залишалося до 15% обсягу;

зараз вони стверджують, що воно «знов наповнилося»;

заявлена довжина водоводу — 15 км, але відстань між Павлополем та Старим Кримом ближче до 40 км.

А що робити мешканцям Лівобережного та Кальміуського районів Маріуполя ніхто не пояснює.

Водовід із Вуглегірського водосховища має стати джерелом води для Донецька, Макіївки та Єнакієвого.

Але це лише відстрочить проблему. В умовах катастрофічного обміління Вуглегірського водосховища, одне з найбільших, просто вичерпається пізніше за інші. Вже сьогодні в деяких водосховищах, що пересохли, видно затоплені автомобілі.

Наступний проєкт — водовід з Дону. Мешканці сприймають його із сарказмом

Росія анонсувала ще один проєкт — підведення води з річки Дон. Рішення ухвалене не остаточно, але в кращому разі його обіцяють «до 2027 року».

У донеччан це викликає гірку іронію. Усі пам'ятають перший «водовід із Дону», який став корупційним проєктом ексзаступника міністра оборони РФ Тимура Іванова: води він не дав, але деяким чиновникам приніс багатство.

«Чекаємо на грудень — синоптики обіцяють сніг. Розтопимо — і буде вода. Пушилін не уточнив, який грудень — може, 2027-й», — пишуть жителі у соцмережах.

Обіцянки зростання подачі води — але без змін графіків

За словами окупаційної влади, у грудні Донецько-Маріупольська агломерація нібито отримає на 20% більше води.

Але графіки подачі міняти не збираються. «Покращення», ймовірно, полягатиме лише в тому, що натиск трохи посилиться — можливо, вода почне підійматися на другий поверх. І то лише за прогнозами самих окупантів.