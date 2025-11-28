Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Волинець: Метан, важкі метали та радіація містяться у затоплених шахтах окупованого Донбасу
28 листопада 2025, 22:00

Волинець: Метан, важкі метали та радіація містяться у затоплених шахтах окупованого Донбасу

Вихід підземних вод біля шахти «Юнком» біля Єнакієвого. Скрин з відео Вихід підземних вод біля шахти «Юнком» біля Єнакієвого. Скрин з відео

Затоплення вугільних шахт на окупованих Росією територіях Донбасу почалося 2014 року — і вже має наслідки, які виходять за межі регіону. Як зазначає народний депутат України Михайло Волинець у публікації на Facebook, окупаційні адміністрації отримали наказ готувати інфраструктуру Маріуполя, Донецька та прилеглих населених пунктів до забезпечення населення «технічною водою» — фактично шахтною водою із систем відкачування.

Наразі на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей затоплено близько 90 шахт. Екологи прогнозують, що наприкінці 2026 — на початку 2027 року рівень води в підземних виробках підніметься на поверхню. Коли це станеться, першим на поверхню почне виходити метан — легший за воду газ, який накопичується в порожнинах шахт.

Метан не має запаху та кольору, здатний утворювати вибухонебезпечні суміші, і навіть найменша іскра в місці витоку може призвести до спалаху. Додаткову загрозу становить токсична шахтна вода. У ній містяться важкі метали та небезпечні хімічні сполуки, забруднення якими вже фіксується у річках, озерах та ґрунтових водах Донбасу.

Незважаючи на це, окупаційна влада планує подавати таку воду населенню трубами. Це означає, що разом із водою люди можуть отримати миш'як, ртуть, інші важкі метали та навіть радіоактивні елементи. Особливий ризик створює близькість шахти «Юнком» біля Єнакієвого, де 1979 року було проведено підземний ядерний вибух.

Волинець наголошує, що Росія протягом багатьох років обіцяла жителям окупованих територій «процвітання», але насправді ставиться і до людей, і до землі як до ресурсу, який не шкода знищити.

Раніше «Новини Донбасу» писали про те, що у підконтрольних окупантам медіа з'явилися заголовки: «Російські вчені запропонували революційне вирішення проблеми водопостачання Донбасу!». Йдеться про так звані шахтні води.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

