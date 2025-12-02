Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В РФ заявили о захвате Покровска. В Генштабе сделали заявление
02 декабря 2025, 15:15

В РФ заявили о захвате Покровска. В Генштабе сделали заявление

Главе Кремля Владимиру Путину доложили, что якобы российская армия захватила город Покровск. Однако в Генеральном штабе ВСУ заявили, что в Покровске Силы обороны удерживают северную часть города по линии железной дороги.

«Продолжаются поисково-штурмовые действия по ликвидации очагов врага. Противник несет значительные потери. За прошедшие сутки на Покровском направлении украинские воины обезвредили в общей сложности 104 оккупантов», — говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что украинские военные уже зачистили группу, которая под прикрытием тумана подняла российский флаг в одном из районов города.

Кроме того, Силы обороны организуют дополнительные логистические пути в районах Покровска и Мирнограда для поставок на наши позиции всего необходимого.

Ранее мы писали, что командир взвода батальона беспилотных систем «Шершни Довбуша» 68-й ОЕБр Денис «Гусь» заявил, что обстановка на Покровском направлении остается крайне напряженной

