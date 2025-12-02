Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Покровское направление: противник проникает малыми группами
02 декабря 2025, 14:25

Командир взвода батальона беспилотных систем «Шершни Довбуша» 68-й ОЕБр Денис «Гусь» заявил, что обстановка на Покровском направлении остается крайне напряженной. Об этом он рассказал в эфире «Еспресо».

По его словам, российские силы продолжают оказывать сильный прессинг на город, регулярно пытаясь проникать малыми группами. Иногда, пользуясь густым туманом, противник даже пробует заводить в город технику.

«Когда позволяют условия, мы быстро обнаруживаем их “коробочки” и оперативно их уничтожаем. Но общий уровень давления остается очень высоким», — отметил он.

По словам офицера, российские войска несут там огромные потери, однако продолжают наступления, несмотря ни на что.

«С лета они начали затягивать в город диверсионно-разведывательные группы, позже пошла и пехота. Потери у них колоссальные, но они, как и раньше, совершенно не считаются со своими людьми. Они буквально лезут по трупам своих же — и это не образное выражение», — подчеркнул Денис «Гусь».

Ранее мы писали, что в ВСУ опровергли заявления Минобороны России о «захвате» поселков под Лиманом и Дружковкой.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»  

