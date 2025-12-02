У РФ заявили про захоплення Покровська. У Генштабі зробили заяву

Голові Кремля Володимиру Путіну доповіли, що нібито російська армія захопила місто Покровськ. Однак у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що у Покровську Сили оборони утримують північну частину міста по лінії залізниці.



«Продовжуються пошуково-штурмові дії щодо ліквідації вогнищ ворога. Противник зазнає значних втрат. Минулої доби на Покровському напрямку українські воїни знешкодили загалом 104 окупанти», — йдеться у повідомленні.



У Генштабі додали, що українські військові вже зачистили групу, яка під прикриттям туману підняла прапор російський в одному з районів міста.



Крім того, Сили оборони організують додаткові логістичні шляхи в районах Покровська та Мирнограда для постачання на наші позиції всього необхідного.



Раніше ми писали, що командир взводу батальйону безпілотних систем «Шершні Довбуша» 68-й ОЄБр Денис «Гусь» заявив, що ситуація на Покровському напрямку залишається вкрай напруженою.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»