Россияне попытались установить флаг в Покровске, чтобы «доказать захват» города – ВСУ

Российские оккупанты со своим флагом в Покровске. Фото: кадр из видео

В Покровске Донецкой области продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация российских оккупантов в городской застройке. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер Генерального штаба ВСУ, майор Андрей Ковалев.



По его словам, россияне, воспользовавшись густым туманом, предприняли очередную попытку пропагандистского установления своего флага в одном из районов города, чтобы пропагандисты использовали это в качестве «доказательства взятия под контроль» всего Покровска.



«После этого они спешно убежали. Продолжается зачистка вражеских групп. Попытки оккупантов создавать пропагандистские иллюстрации того, что они якобы контролируют город, ведут к существенным потерям их живой силы. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, наши подразделения не прекращают воздушную разведку, корректировку и поражение групп противника», – сказал Ковалев.



Спикер Генштаба отметил, что в Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.



«Организовываются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым», – добавил он.

Напомним, что в ВСУ опровергли заявления Минобороны России о «захвате» поселков под городами Лиман и Дружковка на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко