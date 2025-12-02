Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Росіяни спробували встановити прапор у Покровську, щоб «довести захоплення» міста – ЗСУ
02 грудня 2025, 17:06

Російські окупанти зі своїм прапором у Покровську. Фото: кадр із відео Російські окупанти зі своїм прапором у Покровську. Фото: кадр із відео

У Покровську Донецької області продовжуються пошуково-штурмові дії та ліквідація російських окупантів у міській забудові. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник Генерального штабу ЗСУ, майор Андрій Ковальов.

За його словами, росіяни, скориставшись густим туманом, зробили чергову спробу пропагандистського встановлення свого прапора в одному з районів міста, щоб пропагандисти використали це як «доказ взяття під контроль» всього Покровська.

«Після цього вони поспіхом втекли. Триває зачистка ворожих груп. Спроби окупантів створювати пропагандистські ілюстрації того, що вони нібито контролюють місто, ведуть до суттєвих втрат їх живої сили. Попри несприятливі погодні умови, наші підрозділи не припиняють повітряну розвідку, коригування та ураження груп противника», – сказав Ковальов.

Речник Генштабу зазначив, що у Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.

«Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів усім необхідним», – додав він.

Нагадаємо, що у ЗСУ спростували заяви Міноборони Росії про «захоплення» селищ під містами Лиман та Дружківка на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

