В ВСУ опровергли заявления Минобороны России о «захвате» поселков под Лиманом и Дружковкой

Украинские военные в Новоселовке. Фото: кадр из видео

Командование 20-й армии ВС РФ и Минобороны России заявили о якобы «захвате» поселков Ставки и Новоселовка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 3-го армейского корпуса ВСУ.



По данным военных, это очередная информационная манипуляция.



«Противник использует старую тактику: инфильтрирует отдельные группы в район неподконтрольных ему поселков с целью снять постановочные видео с «триколором», сымитировать «контроль» и выдать потери за успехи. Каждую из таких групп систематически уничтожают украинские подразделения. Однако командиры 20-й армии продолжают отчитываться о вымышленных достижениях, чтобы удовлетворить высшее командование», – отметили в корпусе.



Также в 11-м армейском корпусе ВСУ заявили, что российское Минобороны распространило фейк о якобы «продвижении» и «захвате» села Клиновое на Донетчине.



«Подобные информационные вбросы являются частью регулярной российской пропагандистской практики, продолжающейся с начала полномасштабного вторжения. Заявление о якобы «захвате» Клинового не соответствует действительности. По логике российского заявления, их подразделения должны были бы «продвинуться», по дороге захватив село Веролюбовка, чего на самом деле нет. Также не соответствует действительности и информация о массовых потерях украинскими подразделениями бронированной техники. Подобные «отчеты» российская сторона запускает на ежедневной основе и подает традиционно без каких-либо доказательств. Ситуация на направлении остается контролируемой Силами обороны Украины. Никакого подтвержденного прорыва глубоко в украинскую оборону на этих участках нет», – сказали в 11-м АК.

Напомним, что украинские войска продвинулись в Запорожской области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко