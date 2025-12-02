Танкисты ВСУ не дали российским штурмовикам прорваться на Лиманском направлении: вся группа оккупантов уничтожена

Уничтоженная техника оккупантов на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео

Российская штурмовая группа на мотоциклах, пользуясь туманом, попыталась прорваться сквозь боевые порядки 66-й механизированной бригады ВСУ на Лиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе 66-й ОМБр.



По словам военных, танкисты бригады «раскусили планы» оккупантов и сумели их перехитрить.



«Также используя погодные условия, инженеры танкового батальона предварительно установили минные заграждения, а впоследствии под прикрытием дронов приняли бой. Результат – вся вражеская группа из восьми штурмовиков и четырех мотоциклов уничтожена. Современные условия войны требуют от наших танкистов выступать в совершенно нетипичной для себя роли на поле боя. Однако они достойно держат строй, сражаясь на уровне с побратимами из мехбатов», – отметили в бригаде.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко